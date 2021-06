TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah menunggu lama, akhirnya SM Entertainment bocorkan jadwal rilis album solo pertama D.O. EXO.

Kabar persiapan album D.O. EXO ini sudah lama berhembus, bahkan sebelum comeback EXO lewat Dont Fight the Feeling.

Hal itu D.O. EXO sendiri yang memberi tahu fans lewat aplikasi bubble.

Meskipun ditunda lama, EXO-L tetap menunggu dan berulang kali menanyakan hal tersebut diakun media sosial SM Entertainment.

Hal itu karena setelah selesai wamil D.O. EXO belum muncul di berbagai acara.

Tak seperti member lain, keberangkatan wamil D.O. EXO pun tidak ada perilisan album solo.

Melansir dari Soompi Jumat (3/6/2021), Akhirnya SM Entertainment konfirmasi waktu perilisan album solo main vocal EXO itu.

SM Entertainment Bocorkan Jadwal Rilis Album Solo Pertama D.O. EXO (Twitter @weareoneEXO)

Dikabarkan bahwa D.O. EXO sedang bersiap untuk merilis album solo pertamanya pada akhir Juli.

Menanggapi laporan tersebut, SM Entertainment mengkonfirmasi, “DO dijadwalkan untuk merilis album solo pertamanya pada akhir Juli.”

Meskipun D.O. EXO telah merilis lagu solo seperti "Thats okay" untuk SM STATION dan "Crying out" untuk OST "Cart", ini akan menjadi album solo pertamanya.

