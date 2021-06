Lee Hong Ki Unggah Foto Bersama D.O. EXO, Intip Captionnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini Lee Hong Ki unggah foto bersama D.O. EXO setelah sekian lama.

Hal itu ia bagikan dalam akun instagram pribadinya @sullhong12 Sabtu (26/6/2021).

Lee Hong Ki menyebut D.O. EXO datang mengunjunginya saat tampil dalam musikalnya bertajuk 1976 Harlan Country.

Saat foto bareng D.O. EXO, Lee Hong Ki bingung dan menjelaskan alasannya menyipitkan matanya.

Dalam caption unggahannya, sambil bercanda Lee Hong Ki menuliskan alasan tersebut.

"Ternyata aku mengambil foto itu ketika aku bertanya, ‘Apakah aku benar-benar mengambil foto itu…?’ Ugh, sungguh!!,” tulisnya.

Lee Hong Ki merasa tersanjung karena D.O. EXO mendukungnya ke lokasi.

Lee Hong Ki mengungkapkan rasa terima kasihnya, tak lupa Lee Hong Ki promosikan album D.O. EXO yang segera rilis.

“Terima kasih telah datang ke acaraku hari ini juga!! Sampai jumpa besok!! P.S. Kyungsoo [nama asli D.O.] sedang syuting film akhir-akhir ini, dan dia bilang dia hampir selesai dengan persiapan albumnya juga!!," lanjutnya.

Lee Hong Ki dan D.O. menjadi teman saat bekerja bersama di musikal militer “Return: The Promise of the Day,”.

