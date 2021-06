Alasan Boy William Kembali Tunda Pernikahan: Mohon Doanya Teman-teman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kabar terbaru datang dari presenter sekaligus YouTuber ternama, Boy William kembali tunda pernikahannya dengan anak konglomerat, Karen Vendela.

Rencana pernikahan Boy William dan Karen Vendela diketahui akan dilaksanakan pada 17 Juli 2021.

Bahkan foto undangan pernikahan Boy William sudah tersebar di media social yang diunggah oleh akun gossip.

Namun rupanya, pernikahan tersebut kembali ditunda lantaran satu dan lain hal.

Boy William mengabarkan penundaan pernikahannya melalui unggahan di Instagram Story miliknya, Senin (28/6/2021).

“Disini aku mau menyampaikan bahwa wedding yang harusnya dilangsungkan di bulan Juli ini, dengan berat hati harus kami postpone lagi,” tulis @boywilliam17 dikutip Selasa (29/6/2021).

Keputusan tersebut Boy William ambil karena mempertimbangkan tingginya kasus Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.

Tangkap layar penjelasan Boy William kembali tunda pernikahan dengan Karen Vendela di Instagram Story. (kolase Instagram/@boywilliam17)

Dalam tulisan itu Boy William menyebut tak ingin mengambil resiko yang akan membahayakan keluarga dan tamu undangan jika memaksakan untuk tetap menggelar acara pernikahan.

“Melihat angka covid yang semakin tinggi setiap harinya, we don’t want to risk a wedding yang pada akhirnya membahayakan keluarga dan rekan-rekan yang hadir,” tambahnya.

Ia juga mengaku sangat menghargai orang-orang yang sedang berjuang untuk melawan covid-19.