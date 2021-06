Biodata Pemain Law School, Ahn Nae Sang Pemeran Seo Byung Ju di Law School 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ahn Nae Sang adalah pemeran Seo Byung Ju di Drama Korea Law School.

Sejak penayang perdana Law School dan perilisan profil pemain, biodata pemain Law School banyak dicari warganet.

Untuk biodata Ahn Nae Sang dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Ahn Nae Sang adalah aktor yang lahir di Korea Selatan.

Dia memulai karirnya di atas panggung, dan pada 1994 membuat debut filmnya di film pendek Bong Joon Ho Baeksekin ("White Man" atau "White-collar worker").

Lalu ia main di "Bad Movie" sebagai Jang Sun Woo pada tahun 1997.

Dia telah membintangi banyak film, dengan peran pendukung dalam "Oasis and Poetry" karya Lee Chang Dong, dan peran utama dalam Hoichori ("Cane").

biodata Ahn Nae Sang (Pinterest)

Dia juga muncul di serial televisi, terutama "Conspiracy in the Court", "First Wives' Club", "Three Brothers", dan "High Kick: Revenge of the Short Legged".

Berikut profil Ahn Nae Sang yang dilansir dari Asianwiki

Nama Ahn Nae Sang