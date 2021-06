Biodata Pemain Law School, Park So Yi Pemeran Kang Byeol di Law School

Ilustrasi. Park So Yi adalah pemeran Kang Byeol di Drama Korea Law School. Berikut biodata Park So Yi aktris cilik cantik YG Entertainmemt pemeran Kang Byeol.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Park So Yi adalah pemeran Kang Byeol di Drama Korea Law School.

Sejak penayang perdana Law School dan perilisan profil pemain, biodata pemain Law School banyak dicari warganet.

Untuk biodata Park So Yi aktris cilik cantik pemeran Kang Byeol dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Park So Yi adalah aktris Korea Selatan yang berada dibawah naungan YG entertainment.

Dia memulai debutnya di serial 2018 Mistress.

Park So Yiterus mendapatkan pengakuan domestik untuk perannya dalam film Korea Selatan 2020, "Deliver Us from Evil".

Berkat drama tersebut membuatnya mendapatkan nominasi untuk Penghargaan Aktris Baru Terbaik Dalam Film di Baeksang Arts Awards.

biodata Park So Yi (Instagram @soi_hami)

Berikut profil Park So Yi secara ringkas yang dilansir dari Asianwiki.

Nama: Park So-Yi

Hangul: 박소이

