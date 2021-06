Chord Ojo Nangis Ndarboy Genk, Lirik Lagu Ojo Nangis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, Chord Ojo Nangis milik Ndarboy Genk dan Lirik Lagu Ojo Nangis.

Intro G C -D Em D

Bm Em Bm Em

Am D

G C

mbiyen mbok perjuangke

D C Bm

saiki mbok sia siake

E Am

aku sing slalu ono pas kowe loro

C D C-Bm-Am-G D

pas kowe durung sopo-sopo

G C

aku wis jogo ati

D C G

kowe dolanan neng mburi

E Am

kabeh sing tak perjuangke sio sio

C D G Dm

kowe milih karo sing luwih mulyo

G C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D Em

mending pisah aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung..

Reff

C D C Bm

ojo nangis sing uwis yo uwis

E Am

sing ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

Em Bm

kudune ngati ati

C G

opo meneh yen bab ati

Em Bm

kudu mlaku dewe dewe

C D G

larane tak tanggung dewe

(Int.) D# Dm Gm Cm D

C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D Em

mending pisah aku wis ra betah

Am

wis kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung..

Reff

C D C Bm

ojo nangis sing uwis yo uwis

E Am

seng ilang ben ilang

D G G7

cukup aku kelaran laran

C D C Bm

aku nyerah sing bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Ojo Nangis dinyanyikan Ndarboy Genk serta Lirik Lagu Ojo Nangis.

Streaming dan unduh atau download lagu Ndarboy Genk berjudul Ojo Nangis MP3 bisa melalui YouTube Music. ( Tribunlampung.co.id / Heribertus Sulis )