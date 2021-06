Chord Wong Sepele Ndarboy Genk, Lirik Lagu Wong Sepele

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Wong Sepele dari Ndarboy Genk dan Lirik Lagu Wong Sepele.

Intro: C Fm C Fm

Am G F G

C G/B Am Em

Duh abote, kahanane uripku

F C

Kudu nandang loro

Dm G Dm G

Dipandang sesisih moto..

(*)

C G/B Am Em

Yen takdire, kudu dikuat-kuatke

F C

Aku mung wong sepele

Dm G

Kudu kuat atine..

Am

Kadang pingin ngeluh

Em

Naliko kentekan eluh

F

Kodrate manungso

C G

Kui pancen bedo-bedo..

Am

Dedel duwel ati

Em

Nompo kasunyatan iki

F Dm

Kudu tak tambani

G C

Kanggo jalani.. uripku iki..

Reff

G C

Jujur.. sedih uripku koyo mengkene

Dm G C

Sugih waras durung tau tak rasake..

G C Am

Urip.. dewe tresno raono sing gape

D G

Kudu sabar mung dianggep wong sepele..

(#)

F G

Mlaku we kadang kesandung

Em Am

Ara ono sing nulung

Dm G C

Tangise ning ati raiso tak bendung...

Musik: C Fm C Fm

Am G F G

Back to: (*), (#) 2x

End

F G

Aku pancen wong sepele

Em Am

Nanging bakal tak buktekke

Dm G C

Dadi uwong ojo seneng nyepelekke...

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta Lirik Lagu Wong Sepele.

Streaming dan unduh atau download lagu Ndarboy Genk berjudul Wong Sepele MP3 bisa melalui YouTube Music.