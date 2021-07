Bikin Heboh EXO-L, Chef Arnold Buat Nasi Goreng Waffle Ala Kai EXO 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Juri Master Chef Indonesia, Cherf Arnold hebohkan EXO-L dengan membuat nasi goreng kimchi waffle Kai EXO.

Hal itu terlihat dalam unggahan diakun Twitternya @ArnoldPoernomo Selasa (29/6/2021).

"Thanks Kai for this waffle kimchi fried rice ideas! Full review on my YouTube soon!," tulisnya.

Sontak hal tersebut membuat EXO-L menyerbu kolom komentar Chef Arnold sambil bercanda.

"Kai pasti bangga, makasii sep," tulis @mny***

"Yaampun kai, pasti lo gak akan nyangka. Chef Arnold ikut nyoba juga," tulis @lusik******

"jongin ayoo liat ini," tulis @ccp***

Cherf Arnold hebohkan EXO-L (Instagram @arnoldpo dan @zkdlin)

Sebelum membuat nasi goreng kimchi waffle Kai EXO, Che Arnold memang telah menulis akan membuat heboh K-Pop.

"Woi siapa yang siap dengan resep nasi goreng waffle ala Kpop. Tak tambahin keju sama ndog mata sapi," tulisnya sebelumnya.

Kim Jong-In atau yang lebih dikenal dengan Kai merupakan penyanyi, penari, aktor, dan merupakan anggota boy grup asal Korea Selatan, EXO.