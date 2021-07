Chord Penantian dari Armada, Lirik Lagu Penantian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Penantian dari Armada dan lirik lagu Penantian.

Am G C

Temukan dia untuk ku

Am G C

pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetap di sini

Am G C Am G C

temukan dia untuk ku pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G F Em

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetapdisini untuknya.

Dm E Am A

berharap dia kembali pulang untukku

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

F -Em Dm Dm -E F -Em Dm Dm -E

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

Dm E Am

hatiku pilu oh sepilu-pilu nya

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Penantian dinyanyikan Armada serta lirik lagu Penantian.

Streaming dan unduh atau download lagu Armada berjudul Penantian MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Armada.

Armada adalah grup band asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2007.

Awalnya, band ini bernama Kertas.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini beranggotakan 3 orang yaitu Rizal (vokal), Mai (gitar), dan Andit (drum).

Genre grup band ini adalah pop.

Saat dibentuk, band ini memiliki 4 personel.

