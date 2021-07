Biodata Pemain Law School, Gil Hae Yeon Pemeran Oh Jung Hee di Law School

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gil Hae Yeon adalah pemeran Oh Jung Hee di Drama Korea Law School.

Sejak penayang perdana Law School dan perilisan profil pemain, biodata pemain Law School banyak dicari warganet.

Untuk biodata Gil Hae Yeon dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Gil Hae Yeon adalah seorang aktris kelahiran Korea Selatan.

Perannya di serial televisi Goodbye Mr. Black, Working Mom Parenting Daddy, Possessed, Something in the Rain, One Spring Night dan Woman of 9,9 Billion.

Dia paling aktif sebagai aktris pendukung, memainkan peran ibu karakter utama.

Berikut profil Gil Hae Yeon yang dilansir dari Asianwiki.

biodata Gil Hae Yeon (Hancinema)

Nama: Gil Hae-Yeon

Hangul: 길해연

Lahir: 11 April 1964

