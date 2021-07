Chord Wes Tatas dari Happy Asmara, Lirik Lagu Wes Tatas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Wes Tatas dari Happy Asmara dilengkapi lirik lagu Wes Tatas.

Intro C G Am..

F G C..

C G

Tak eleng-eleng mbiyen

Am

Tau ngomong opo

F G

Arep ngancani aku tekan

C

Pungkase umurku

Dm E

Nanging saikine

Am

Kowe ninggal janjine...

F

Ibarat banyu mili...

G

Wes tekan segoro

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

C G

layangan sing tatas...

Am Em

Tondo tresnoku wis pungkas

F C

Mabur duwur ngalang-alang..

Dm G

Yen nibo dadi kenangan..

C G

Kowe sing tak eman-eman..

Am Em

Ninggalke roso kelaran..

F C

Opo iki wes takdire..

Dm G

Aku ikhlas aku pasrah..

C

Wes tak ngalah..

Int C G Am Em

F D Dm G

C G Am Em

F C Dm G C G

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

Chorus

Happy Asmara adalah penyanyi dan pencipta lagu dangdut asal Kediri, Jawa Timur.

Nama Happy Asmara kian dikenal luas berkat lagu berjudul Dalan Liyane.

Happy Asmara memiliki nama lengkap Happy Rismanda Hendranata, lahir di Kediri, Jawa Timur, 10 Juli 1999.

Sebelum terjun ke dunia musik dangdut, Happy Asmara lebih dulu bernyanyi dengan genre musik pop.

Kendati bernyanyi lagu-lagu dangdut membuat Happy Asmara kian populer, bahkan videonya sering menjadi trending di YouTube.

