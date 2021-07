Biodata Pemain Hospital Playlist 2, Jung Kyung Ho Pemeran Kim Jung Wan di Hospital Playlist 2 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jung Kyung Ho adalah pemeran Kim Jung Wan di Drama Korea Hospital Playlist 2.

Sejak penayang perdana Hospital Playlist 2 dan perilisan profil pemain, biodata pemain Hospital Playlist 2 banyak dicari warganet.

Untuk biodata Jung Kyung Ho dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Jung Kyung Ho adalah aktor Korea Selatan yang terkenal karena peran pendukungnya dalam I'm Sorry, I Love You dan Time Between Dog and Wolf, dan peran utamanya dalam Smile, Yo", Cruel City, Falling for Innocence, Buku Pedoman Penjara dan Kehidupan di Mars.

Jung Kyung Ho adalah putra Jung Eul Young, sutradara veteran TV dan sering menjadi kolaborator penulis Kim Soo Hyun dalam drama televisi terkenal seperti Mom's Dead Upset, My Husband's Woman, Life Is Beautiful dan Childless Comfort.

Jung Eul Young awalnya menentang putranya mengejar akting, tetapi Jung menentang keinginan ayahnya dan pindah dari rumah keluarga. Ayah dan anak tidak berbicara selama tiga tahun (mereka telah berdamai).

Jung lulus audisi KBS dan segera ditandatangani oleh agensi bakat terkemuka SidusHQ.

biodata Jung Kyung Ho (Instagram @jstar_allallj)

Bersama dengan empat pendatang baru lainnya dari agensi tersebut, ia melakukan debut aktingnya di "5 Stars", sebuah drama seluler yang diproduksi oleh SidusHQ dan disiarkan melalui SK Telecom.

Beberapa peran kecil di KBS diikuti. Terobosan besar pertama Jung datang dalam seri melodrama 2004 I'm Sorry, I Love You.

Agensi masing-masing mengkonfirmasi pada Januari 2014 bahwa Jung telah berkencan dengan aktris dan penyanyi Choi Soo Young dari girl grup Girls 'Generation sejak awal 2013.