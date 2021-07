Kondisi Terkini Suami Tasya Kamila setelah Selesai Jalani Pengobatan Kanker Getah Bening

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Suami artis Tasya Kamila yang terkena kankar getah bening kondisinya kini sudah membaik.

Artis Tasya Kamila baru-baru ini membeberkan kondisi suaminya yang terkena kanker getah bening stadium 2.

Hal itu Tasya informasikan dalam Instagram cerita miliknya beberapa hari lalu saat melakukan tanya jawab dengan para pengikutnya.

Meski telah divonis mengidap kanker, Randi pun telah menjalani berbagai macam pengobatan demi kesembuhan dirinya.

"Kak Randi sudah sembuh? Sehat terus kalian sekeluarga," tanya netizen.

"Amiiin. Alhamdulillah Randi sudah selesai semua treatmentnya! Sekarang sudah nggak ada keluhan apa-apa, sudah beraktifitas seperti biasa," jawab Tasya Kamila, dikutip Tribunnews, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Tasya Revina Sindir Artis Ngaku Kaya Tapi Numpang Sofa di Cafe

Namun, Tasya mengatakan bahwa sel darah putih dan limfosit milik Randi Bachtiar masih rendah.

"Cuma sel darah putih dan limfosit Randi yang masih rendah (karena efek treatment sebelumnya) dan harus digenjot supaya dia nggak gampang sakit," tulis Tasya.

"Kita lagi nunggu PET (positron emission tomography) Scan, semoga hasilnya sesuai harapan dan dinyatakan sembuh ya sama dokter," lanjutnya," sambungnya.

Sebelumnya, Tasya Kamila juga curhat soal penyakit suaminya ini, ia merasa tak percaya atas apa yang telah terjadi oleh suaminya. Namun, Tasya akhirnya mencoba sabar dan tabah jika Sang Pencipta akan menolong keluarga kecilnya itu.

"Jujur engga terbayang sebelumnya ada di situasi seperti sekarang ini, bener-bener #TasyaRandijourney has been brought up to the next level. Sempet kepikiran ini tuh ujian buat pasangan yang levelnya nikah belasan tahun? Ko dikasih kekami ya," kata Tasya.

"Tapi kemudian aku yakinin diri. Pasti Allah tau bahwa kekuatan yang kami miliki tuh udah selevel itu, karena Allah engga akan ngasih ujian diluar batas kemampuan kita," sambungnya.

Artikel ini telah taaang di Tribunnews.com dengan judul Kabar Terkini Suami Tasya Kamila, Selesai Perawatan Kanker Getah Bening, Kondisi Randi Kian Membaik

Baca berita Tasya Kamila lainnya