Chord Bintang Kehidupan Nike Ardilla, Dilengkapi Lirik Lagu Bintang Kehidupan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Bintang Kehidupan dari Nike Ardilla dilengkapi, lirik lagu Bintang Kehidupan.

Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani

Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…

Am G

Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya

Dm E

Kadang hati bimbang

Am

menentukan sikapku

F C

tiada tempat mengadu

Dm Dm-Em-F

Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

Reff 1

C G

Malam malam aku sendiri

F C

Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

Hanya satu keyakinanku

F

Bintang kan bersinar

C G F

Menerpa hidupku

G (Am)

Bahagia kan datang...

Musik: Am..Em..F..C..

hooo oo..

Dm..Am..F..E...

Am G

Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

Reff 2

C G

Malam malam aku sendiri

F C

Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

Hanya satu keyakinanku

F

Bintang kan bersinar

C G F

Menerpa hidupku

G F

Bahagia kan datang

F G C

Hoo..hoo..hoo

Kembali ke Reff 2

Fade out

Demikian, kunci gitar atau chord gitar Bintang Kehidupan dinyanyikan Nike Ardilla, serta lirik lagu Bintang Kehidupan.

Streaming dan unduh atau download lagu Nike Ardilla Bintang Kehidupan MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Nike Ardilla.

Nama lengkap Nike Ardilla adalah Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi.

Ia adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia.

Dilansir Tribunnewswiki.com, Nike Ardilla tewas pada 19 Maret 1995 ketika mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di jalan Raden Eddy Martadinata di kota Bandung.

Nike Ardilla lahir pada tanggal 27 Desember 1975, putri dari pasangan R. Eddy Kusnadi dan Nining Ningsihrat.

Nike Ardilla merupakan tokoh satu-satunya Lintas profesi yang setelah hampir puluhan tahun meninggalnya menjadi Cover tabloid dan atau Majalah berkali-kali, di Indonesia.

