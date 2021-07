Iqbaal Ramadhan Ternyata Pernah Ditolak, Wanita Incaran Justru Jadian dengan Sahabat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ketampanan aktor sekaligus pemusik Iqbaal Ramadhan memang banyak menyita perhatian khususnya kaum hawa.

Selain suara dan akting yang memukau, Iqbal tumbuh dengan kharisma dan penampilan kekinian.

Namun siapa sangka, jika seorang Iqbaal ternyata pernah ditolak oleh seorang perempuan. Pengalaman itu ia ungkapkan pada kanal YouTube VINDES.

Pemeran Dilan tersebut mengungkapkan jika dirinya pernah ditolak oleh seorang perempuan saat masih sekolah di Amerika.

"Dia orang Meksiko, gede di Fransisco tapi gede di UK, jadi British aksen gitu," ungkapnya pada kanal YouTube VINDES, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Kondisi Terkini Anak Cut Meyriska Masuk RUmah Sakit Gara-gara Makanan Basi

Ia mengaku saat itu sudah sangat menyukai perempuan ini. Bahkan dirinya bertemu di sebuah party dan sempat naik ke sebuah bukit di dekat sekolah.

Kata Iqbal, hanya butuh sekitar lima belas menit menuju ke atas bukit untuk melihat bintang-bintang di atas langit. Ia telah mengajak sang perempuan ke sana untuk menyatakan perasaan.

"Udah nyampe ke situ. Terus gue pikir dengan adanya itu bisa diofficialin lah. Cuma bocah nya gue saat itu ternyata gak semua dikomunikasikan secara verbal. To say I Love you, gak harus lewat kata-kata itu kan. Gak gue melakukan itu," katanya.

Nyatanya, hal itu lah yang membuat perempuan tersebut menolak Iqbal. Situasi pun berubah menjadi canggung. Lucunya, perempuan itu malah berpacaran dengan sahabat Iqbal.

"Lucunya dia malah jadian dengan sahabat gue. Benar-benar sahabat gue kaya main tiap hari," ungkapnya lagi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ganteng, Banyak Dipuja, Ternyata Iqbal Ramadhan Pernah Ditolak Perempuan, Malah Jadian Sama Sahabat