Chord Wanita Munafik Sejedewe, Lirik Lagu Wanita Munafik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Wanita Munafik dipopulerkan Sejedewe dilengkapi dengan lirik lagu Wanita Munafik.

Intro Em Am Em Am

Em

hey kau wanita munafik

Am

jangan kau tutupi parasmu

D

wajahmu memanglah cantik

G

tapi mengapa otak tak maju

Em

dan kau wanita munafik

Am

banyak alasan tuk jauhiku

D

seribu cara engkau rakit

G

agar terus bisa bersamaku

Em Am

mulai memancing perasaan cinta

D G

kau pasang umpan wajah yang menggoda

Em Am

kau tutupi semua kesalahan

D G

kau putar cerita untuk berdusta

Em Am

kau fikir kau menarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir ku tertarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Interlude Em Am Em Am D G

Em Am D G

Em Am

mulai memancing perasaan cinta

D G

kau pasang umpan wajah yang menggoda

Em Am

kau tutupi semua kesalahan

D G

kau putar cerita untuk berdusta

Em Am

kau fikir kau menarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir ku tertarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir kau menarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir ku tertarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya ya)

(Outro) Em Am D G

Em Am D G

Em

Baca juga: Chord Luka di Sini dari Ungu, Lirik Lagu Luka di Sini

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Wanita Munafik dinyanyikan Sejedewe, serta lirik lagu Wanita Munafik.

Streaming dan unduh atau download lagu Sejedewe berjudul Wanita Munafik MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Sejedewe.

Sejedewe berasal dari bahasa Jawa yang berarti beda sendiri.

Awalnya, band ini bernama Stand alone.

Stand alone terbentuk pada 2009.

Nama band kemudian berubah menjadi Aftersunset.

Namun sejak 2011, nama band menjad Sejedewe.

Baca juga: Chord Terlalu Manis dari Slank, Lirik Lagu Terlalu Manis

Band ini memilih genre reggae.

Adapun, personel Sejedewe terdiri dari

1. Genny Ghiani (vokal)

2. Rival Firdaus (drum)

3. Danar Banuaji (perkusi)

4. Mario Marcos (keyboard)

5. Hafif Saputra (gitar)

6. Wisnu Wardana (saksofon)

Baca juga: Chord Tresno Sudro Esa Risty serta Lirik Lagu Tresno Sudro

Demikian, biodata Sejedewe dan chord Wanita Munafik. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )