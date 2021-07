Chord Terlalu Manis dari Slank, Lirik Lagu Terlalu Manis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Terlalu Manis dinyanyikan Slank, serta lirik lagu Terlalu Manis.

G C (x4)

G C

Kuambil gitar dan Mulai memainkan

Em F C

lagu lama yang biasa kita nyanyikan

G C

Tapi tak sepatah kata Yang bisa terucap

Em F C

Hanya ingatan yang Ada di kepala

G C

Hari berganti angin Tetap berhembus

Em F C

Cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh

G C

Kata hatiku pun tak pernah berubah

Em F C

Berjalan dengan apa adanya

#

D Am

Di malam yang dingin dan gelap sepi

D Am F C

Benakku melayang pada kisah kita

Reff

G F C

Terlalu manis untuk dilupakan

Am Em F Em D C

Kenangan yang indah Bersamamu tinggalah mimpi

G F C

Terlalu manis untuk dilupakan

Am Em F Em D C

Walau kita memang tak saling cinta tak akan terjadi

End

Em A (4x)

Em D G C F F G

C G

syalala ... syalala ... (3x)

C Em

syalala ...

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Terlalu Manis dinyanyikan Slank, serta lirik lagu Terlalu Manis.

Streaming dan unduh atau download lagu Slank berjudul Terlalu Manis MP3 bisa melalui YouTube Music.

Berikut, biodata Slank.

Cikal bakal lahirnya Slank adalah sebuah grup bernama Cikini Stones Complex (CSC) yang dibentuk oleh Bimo Setiawan Almachzumi atau Bimo Setiawan Sidharta (dikenal dengan Bimbim) pada tahun 1981.

Dilansir Wikipedia, band ini hanya memainkan lagu-lagu Rolling Stones.

Mereka akhirnya jenuh dan menjelang akhir tahun 1983 grup ini dibubarkan.

Bimbim meneruskan semangat bermusik mereka dengan kedua saudaranya Denny dan Erwin membentuk Red Evil, yang kemudian berganti nama jadi Slank, sebuah nama yang diambil begitu saja dari cemoohan orang yang sering menyebut mereka cowok selengean, atau lelaki urakan.

Adapun, personel tambahan di band tersebut adalah Bongky (gitar) dan Kiki (gitar).

