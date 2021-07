Foto Nia Ramadhani Karaoke sebelum Ditangkap Polisi Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Postingan Nia Ramadhani saat sedang karaoke sebelum ditangkap polisi karena kasus narkoba jadi sorotan warganet.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ditangkap polisi pada Rabu (7/7/2021) malam.

Sebelum kabar penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie merebak, Nia Ramadhani mengunggah foto bersama kakak iparnya, Anindya Bakrie, serta sang suami, Ardi Bakrie.

Dalam keterangan fotonya, Nia Ramadhani begitu sedih. Ia pun memberi pesan semangat pada sang kakak ipar Anin.

"Hey, Kakakkuu… anindyabakrie. I dont know what is happening. Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan," tulis Nia Ramadhani.

“Be strong, jangan patah semangat buat niat Nanin yang ingin membantu orang kecil atau pengusaha kecil agar bisa punya kesempatan maju bersama-sama,” imbuhnya untuk menyemangati Anin.

Baca juga: Kronologi Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba

Nia Ramadhani semangati Anindya Bakrie (Instagram @ramadhanibakrie)

Nia Ramadhani percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih indah untuk mewujudkan keinginan Anin.

"Aku percaya pasti Tuhan kasih jalan yang lebih indah untuk mewujudkan keinginan Nanin yang mulia itu," tulis Nia Ramadhani.

Unggahan Nia Ramadhani itu langsung dikomentari oleh keluarga Ardi Bakrie. Bahkan, Aburizal Bakrie turut mengomentari unggahan Nia Ramadhani.

“Good wirds n job Nia,” kata Aburizal Bakrie alias ARB secara bijak.