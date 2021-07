Hasil Euro 2020 Inggris vs Denmark, The Three Lions Susul Italia ke Final Berkat Harry Kane

Berikut hasil Euro 2020 Inggris vs Denmark, skor 2-1. pertandingan kedua tim berjalan framatis hingga akhirnya Denmark kebobolan pada menit tambahan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut hasil Euro 2020 Inggris vs Denmark yang berakhir dramatis, The Three Lions akhirnya mampu mendapat tiket ke final Euro 2020 dan bertemu dengan Italia, Kamis (8/7/2021).

Pertandingan semifinal Euro 2020 antara Inggris vs Denmark berakhir dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan The Three Lions.

Inggris harus berterima kasih pada Harry Kane yang mencetak gol penentu kelolosan pada menit ke-104.

Tim Tiga Singa sejatinya harus tertinggal lebih dahulu dari sang lawan pada menit ke-30.

Denmark membuka skor melalui sepakan bebas Mikkel Damsgaard dari jarak sekira 25 meter.

Baca juga: Hasil Semifinal Euro 2020 Italia vs Spanyol, Luis Enrique Tak Menyesal Pilih Alvaro Morata

Pemain milik Sampodria di Liga Italia itu menaklukkan Jordan Pickford dengan tendangan bebas yang diarahkan ke kanan atas.

Sembilan menit berselang atau pada menit ke-39, tim asuhan Gareth Southgate menyamakan kedudukan.

Hasil Euro 2020 Inggris vs Denmark, The Three Lions Melaju ke Final Berkat Harry Kane (AFP)

Diawali pergerakan Bukayo Saka di sisi kanan, ia melepas umpan silang mendatar yang ditjukan untuk Raheem Sterling.

Namun dalam prosesnya, bola justru disambar oleh Simon Kjaer dan masuk ke dalam gawangnya sendiri.

Setelah itu, kedua tim seakan mengalami deadlock dalam memecah skor imbang ini.

Baca juga: Jadwal Euro 2020, Federico Chiesa Pemain Terbaik Laga Italia Melawan Spanyol