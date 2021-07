Kuliner Lampung, Pizza Apa Ya di Kotabumi Lampung Utara Cuma Rp 10 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Pizza tergolong makanan yang cukup elite.

Biasanya seporsi pizza dibanderol dengan harga di atas Rp 50 ribu.

Tetapi, di Kotabumi, Lampung Utara ada pizza yang dijual dengan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Namanya Pizza Apa Ya, yang terletak tak jauh dari perlintasan kereta api Rejosari.

“Kalau dari (Tugu) Payan Mas, lokasinya di kanan jalan. Tapi kalau dari Rejosari, di kiri jalan,” kata Ray, karyawan Pizza Apa Ya, Kamis (8/7/2021).

Menu Pizza Apa Ya di Kotabumi, Lampung Utara, tak jauh dari perlintasan kereta api Rejosari. (Tribunlampung / Anung)

Ray menyebutkan, harga di Pizza Apa Ya cukup terjangkau, yakni mulai Rp 10 ribu hingga Rp 21 ribu, tergantung jenis topping.

Topping yang tersedia mulai dari jagung manis, choco vanila mix, jagung telur, dan choco vanila.

“Kalau yang ini semua dibanderol Rp 10 ribu,” jelas dia.

Untuk topping jagung sosis, telur moyo, dan sosis dibanderol Rp 13 ribu per boks.

Sedangkan rasa choco vanila meses, choco greentea meses, choco moyo meses, choco glaze meses, harganya Rp 12 ribu.

Kemudian ada topping sosis keju dan sosis moca yang dibanderol Rp 17 ribu.

Terakhir, topping sosis plus smoked beef, sosis moza plus smoked beef, dan sosis keju plus smoked beef dijual Rp 21 ribu per boks.

“Yang paling laku toppingnya choco vanila. Bisa terjual 20 boks (sehari),” imbuhnya.

Gerai Pizza Apa Ya buka pukul 13.00-17.00 WIB.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )