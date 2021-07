Nia Ramadhani Tulis Pesan Semangat untuk Anindya Bakrie, Ada Apa?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nia Ramadhani unggah foto bersama kakak iparnya Anindya Bakrie. Dalam unggahan tersebut, Nia Ramadhani menyemangati Anindya Bakrie.

Unggahan Nia Ramadhani itu justru membuat warganet bingung.

Hal itu terlihat dalam akun instagram @ramadhanibakrie Minggu (4/7/2021).

"Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie, I dont know what is happening.. Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan."

"TAPI BE STRONG DIN.. DAN JANGAN PATAH SEMANGAT BUAT NIAT NANIN YANG INGIN MEMBANTU ORG KECIL/PENGUSAHA KECIL AGAR BISA PUNYA KESEMPATAN MAJU BERSAMA2. KRN ITU ADALAH ALASAN AKU INGIN NANIN DI KENAL BANYAK ORG SPY BISA BANYAK YG DOAIN NANIN SPY NIAT BAIK NANIN BISA KEJADIAN.. (AMIIN)," tulis Nia.

Tak sampai di situ, Nia Ramadhani juga mengatakan bahwa banyak teman-teman Nia yang mengidolakan Anin.

"Anyway, semenjak aku dan temen2 ngurus Acara Nanin, dan mereka melihat dan mengenal nanin langsung, *GA DISANGKA SANGKA* TEMAN2 DI CIRCLE KU YANG SEBENERNYA SANGAT PICKY, TERNYATA Mereka melihat “something in you” yang membuat mereka skrg JADI MENGIDOLAKAN NANIN)," lanjutnya.

Nia Ramadhani semangati Anindya Bakrie (Instagram @ramadhanibakrie)

Anin yang disebut oleh Nia Ramadhani terlihat ikut mengomentari unggahan tersebut.

"Thanks for the continuous and unconditional support, Nia (and Ardi) Happy ending! Let’s live and learn. Alive and gratefully kicking," balas Anin.

Unggahan Nia Ramadhani itu sontak membuat warganet bingung.

