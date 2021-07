Marshanda Tampilkan Foto Asli Tanpa Edit, Tak Peduli Dicibir Gemuk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak orang di media sosial, biasanya selalu ingin terlihat bagus di mata orang lain.

Selalu ingin nampak sempurna sehingga tak ada orang yang berani mengejek.

Bahkan tak sedikit orang yang sengaja mengedit foto sekaligus memakai filter di postingannya agar terlihat menarik.

Namun hal itu tak dilakukan oleh Marshanda.

Ia memilih untuk membagikan potret apa adanya penampilannya.

Ibunda dari Sienna Ameera Kasyafani ini selalu mengajak followersnya di Instagram untuk mencintai diri sendiri.

Tampil apa adanya tanpa harus mempedulikan komentar orang lain.

Baca juga: Nia Ramadhani Tertunduk, Minta Maaf di Bawah Sorotan Kamera

Aktris berusia 31 tahun ini juga mengajak followersnya untuk percaya diri dan menerima kekurangan maupun kelebihan diri sendiri.

Berikut postingan lengkapnya:

"Berat banget rasanya waktu milih2 foto buat di post from the whole photo collection