Chord Seluruh Nafas Ini Last Child Feat Gisel, Lengkap Lirik Lagu Seluruh Nafas Ini

Intro C G Am G F

Am F

Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi

C G

Yang terbalut hangatnya bekas pelukmu

Am F

Aku tak akan lupa tak akan pernah bisa

C G

Tentang apa yang harus memisahkan kita

Em F G

Di saat ku tertatih tanpa kau di sini

Em F G

Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F C

Untukmu seluruh nafas ini

Am F

Kita telah lewati rasa yang pernah mati

C G

Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku

Am F

Tanpa kita mencari jalan untuk kembali

C G

Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku

Em F C G

Di saat ku tertatih tanpa kau disini

Em F G

Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini

F C

Jika memang kau terlahir hanya untukku

F Am

Bawalah hatiku dan lekas kembali

F C

Ku nikmati rindu yang datang membunuhku

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

Dm

Dan ini yang terakhir (aku menyakitimu)

F

Ini yang terakhir (aku meninggalkanmu hooo)

Am G F

Tak kan ku sia-siakan hidupmu lagi

Dm F

Ini yang terakhir, dan ini yang terakhir

Am G F G C

Tak kan ku sia-siakan hidupmu lagi

Reff

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

Dm F C

Untukmu seluruh nafas ini

Simak, biodata Last Child.

Last Child terbentuk pada tanggal 11 Januari 2006.

Personel Last Child adalah Virgoun (vokal dan gitar), Dimas (bass dan vokal), dan Ari (drum).

Mereka kemudian tampil kuartet sejak Juli 2009, dengan merekrut Yodi (gitar) untuk memperkaya eksplorasi musik mereka.

Dilansir Wikipedia, nama Last Child sebenarnya tidak mempunyai arti spesial.

Awal mereka membentuk band ini, usia mereka memang masih kecil.

