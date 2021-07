Hospital Playlist 2 Jadi Drama Korea Paling Buzzworthy Pekan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hospital Playlist 2 yang tayang di tvN berhasil kembali menduduki peringkat teratas pada pekan ini.

Ini merupakan minggu ketiga secara berturut, Hospital Playlist 2 berada di peringkat teratas.

Dilansir dari Soompi, Hospital Playlist 2 No 1 di daftar mingguan Good Data Corporation dari Drama Korea yang menghasilkan buzz paling banyak.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drakor yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Selain jadi Drama Korea di nomor 1 selama 3 minggu, pemeran Hospital Playlist 2, Jo Jung Suk dan Jung Kyung Ho juga peringkat No 4 dan dan No 7 masing-masing pada daftar minggu ini dari anggota pemeran drama paling buzzworthy.

Sementara itu, The Penthouse 3 SBS tetap kuat di daftar kedua.

Tidak hanya The Penthouse 3 tetap menjadi No. 2 dalam daftar drama paling menarik untuk minggu ketiga berturut-turut, tetapi bintang Kim So Yeon dan Lee Ji Ah masing-masing masuk di No. 6 dan No. 9 di aktor. peringkat.

Drama baru tvN You Are My Spring memulai dengan awal yang kuat di No. 3, dengan pemeran utama wanita Seo Hyun Jin memasuki peringkat aktor di No. 1 dan lawan mainnya Kim Dong Wook di No. 8.

Baca juga: Biodata Pemain Hospital Playlist 2, Shin Hyun Bin Pemeran Tokoh Jang Gyeo Wol

The Devil Judge tvN naik ke No. 4 dalam daftar drama paling menarik minggu ini, dan bintangnya Ji Sung juga naik ke No. 2 di peringkat aktor.

Akhirnya, My Roommate Is a Gumiho tvN terus tampil kuat di kedua daftar tersebut.