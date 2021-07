Ayu Ting Ting Bersaing dengan Jennie BLACKPINK untuk Wajah Tercantik di Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ayu Ting Ting bersaing dengan Jennie BLACKPINK.

Ayu Ting Ting dan Jennie BLACKPINK masuk daftar nominasi 100 wajah tercantik di dunia versi TC Candler.

Pengumuman daftar wanita tercantik di dunia itu disampaikan TC Candler lewat unggahan di akun Instagram resmi @tccandler.

"AYU TINGTING is nominated as one of the Faces of 2021," tulis TC Candler, dikutip dari akun @tccandler, Jumat (16/7/2021).

TC Candler juga meminta penggemar pelantun "Sambalado" itu untuk memberikan dukungan dengan cara menyukai dan beri komentar pada unggahan tersebut.

"Congratulations! To support, please like and comment," tulis TC Candler.

Menariknya, Ayu Ting Ting bersaing dengan para selebritas ternama dunia.

Di antaranya Rose dan Jennie BLACKPINK, Wendy dan Joy Red Velvet, IU, Gal Gadot, Lily Collins, Selena Gomez, Emma Watson, dan lainnya.

Selain Ayu Ting Ting, selebritas Tanah Air yang juga masuk nominasi tersebut adalah penyanyi Raisa, penyanyi sekaligus aktris Maudy Ayunda, dan idol Dita Karang alias Dita SECRET NUMBER.

Sebelumnya, terdapat 12 artis Indonesia yang masuk dalam nominasi wajah tercantik di dunia versi TC Candler di tahun 2020.