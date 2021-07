Chord Gitar Ku Katakan dengan Indah Peterpan, Lengkap Lirik Lagu Ku Katakan dengan Indah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa tak mengenal dengan grup band Peterpan, berikut chord gitar Ku Katakan dengan Indah dan lirik lagu Ku Katakan dengan Indah.

Intro : C

C Am F C

C

Kukatakan dengan indah

Am

Dengan terluka hatiku hampa

F C

Sepertinya luka menghampirinya

C

Kau beri rasa yang berbeda

Am

Mungkin ku salah

F C

Mengartikannya yang ku rasa cinta

F C

Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

F

Terlalu meninggikanmu

C G

Selalu meninggikanmu

Reff :

F C F C

kau hancurkan hatiku hancurkan lagi

F C Am G

Kau hancurkan hatiku tuk melihatmu

F C F C

Kau terangi jiwa ku kau redupkan lagi

F C Am G

Kau hancurkan hatiku tuk melihatm

Interlude : C Am F C

F C

Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

F

Terlalu meninggikanmu

C G

Selalu meninggikanmu

C

Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi

Am

Membuatku merasakan yang tak terjadi

F

Semua yang terbaik dan yang terlewati

G

Semua yang terhenti tanpa ku akhiri

C

Kau buatku terjatuh dan terjatuh lagi

Am

Kau buatku merasakan yang tak terjadi

F

Semua yang terbaik dan yang terlewati

G

Semua yang terhenti tanpa ku akhiri

Interlude : Dm C F G

F C

Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

F

Terlalu meninggikanmu

C G

Selalu meninggikanmu

kembali ke Reff 2x

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Ku Katakan dengan Indah yang dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Ku Katakan dengan Indah.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan berjudul Ku Katakan dengan Indah MP3 bisa melalui YouTube Music.

Lagu Ku Katakan dengan Indah adalah single yang dirilis dalam album Bintang di Surga pada 2004 lalu.

Biodata Peterpan

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.