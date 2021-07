Spoiler The Penthouse 3, Chon Seo Jin dan Ha Eun Byul Alami Kesulitan Tak Terduga

Ilustrasi. Spoiler The Penthouse 3, Chon Seo Jin dan Ha Eun Byul Alami Kesulitak Tak Terduga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - SBS membagikan spoiler The Penthouse 3 yang melihatkan Chon Seo Jin dan Ha Eun Byul.

Pada episode The Penthouse 3 sebelumnya, Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) dapat menjadi direktur Pusat Seni Chungah setelah mengambil bagian Oh Yoon Hee ( Eugene ).

Ha Eun Byul (Choi Ye Bin) ingat bagaimana Oh Yoon Hee meninggal, dan Cheon Seo Jin memberitahunya, “Atasi sendiri. Anda dijamin memiliki kehidupan yang lancar di masa depan! Maka bukankah wajar bagimu untuk menutupi kekuranganku karena aku melakukan yang terbaik untukmu?”

Dilansir dari Soompi, dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode drama mendatang, Cheon Seo Jin dan Ha Eun Byul menghadapi krisis tak terduga selama konferensi pers untuk Pusat Seni Chungah.

Cheon Seo Jin, yang sedang melakukan sesi tanya jawab di depan banyak reporter, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada situasi yang tidak terduga.

Para reporter melontarkan pertanyaan dan mengarahkan kamera dan mikrofon mereka ke orang lain yang bukan Cheon Seo Jin.

Cheon Seo Jin sangat marah dengan apa yang terjadi, dan Ha Eun Byul berjuang untuk bersembunyi di ruang tunggu.

Apa yang terjadi yang membuat pasangan ibu-anak yang rakus itu membeku karena panik?

Produser drama berbagi, “Kim So Yeon dan Choi Ye Bin adalah aktris yang langsung meningkatkan imersi mereka dengan penampilan luar biasa mereka."

"Tolong perhatikan kisah Cheon Seo Jin dan Ha Eun Byul dan hasil dari keinginan mereka yang terdistorsi.”