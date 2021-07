Chord Menghapus Jejakmu Peterpan, Lirik Lagu Menghapus Jejakmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Menghapus Jejakmu yang dipopulerkan Peterpan dan lirik Menghapus Jejakmu.

Intro : C D Bm Em 2x

C D

Teruskan langkah melupakan mu

Bm Em

lelah hati perhatikan sikapmu

C D

jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

tak mungkin ini tetap bartahan

C D

perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

kucoba untuk terus menjauh

C D

perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

ku coba untuk lanjutkan kan hidup

C D

engkau bukan lah segalaku

Bm Em

bukan tempat tuk menghentikan langkahku

C D

usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu

C D

teruskan langkah melupakan mu

Bm Em

lelah hati perhatikan sikapmu

C D

jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

tak mungkin ini tetap bartahan

C D

perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

kucoba tuk terus menjauh

C D

perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

ku coba tuk lanjutkan hidup

C D

engkau bukan lah segalaku

Bm Em

bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

usai sudah semua berlalu

Bm Em

biar hujan menghapus jejakmu

C D Bm Em

lepaskan segala nya 2x....

C D

engkau bukan lah segalaku

Bm Em

bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu 2x

C D Bm Em

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Menghapus Jejakmu yang dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Menghapus Jejakmu.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan berjudul Menghapus Jejakmu MP3 bisa melalui YouTube Music.