Biodata Pemain My Roommate Is A Gumiho, Profil Pemeran Utama

Ilustrasi. Berikut, profil pemain My Roommate Is A Gumiho.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, biodata pemain My Roommate Is A Gumiho, Drama Korea terpopuler 2021.

Pemeran utama drakor My Roommate Is A Gumiho, di antaranya Jang Ki Yong, Hyeri Girl Day, Bae In Hyuk, dan Kang Han Na.

My Roommate Is A Gumiho berhasil menjaga ratingnya sejak penayangan perdana berkat pemainnya.

Berikut, biodata pemeran utama dalam profil pemain My Roommate Is A Gumiho.

1. Jang Ki Yong

Jang Ki Yong adalah aktor Korea Selatan.

Ia lahir di Ulsan, Korea Selatan.

Dia tumbuh bersama orang tua dan kakak laki-lakinya di Ulsan dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Seokyeong, jurusan Model Acting.

Baca juga: Biodata Pemain Hospital Playlist 2, Simak Profil Sweet Couple

Dia memulai karirnya sebagai model Korea Selatan pada tahun 2012 selama Seoul Fashion Week.

Jang Ki Yong memenangkan Fashion Model Award pada upacara Asian Model Awards 2014 pada bulan Januari tahun itu dan pada tahun yang sama ia memulai debutnya sebagai aktor melalui drama SBS It's Okay That's Love.