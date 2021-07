Chord dan Lirik Lagu Sepia dari Sheila On 7

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Sepia merupakan lagu popular dari grup band Sheila On 7.

Hingga kini lagu Sepia masih cukup popular, terutama bagi penggemar grup band Sheila On 7 asal Yogyakarta.

Berikut chord gitar lagu Sepia, serta lirik lagu Sepia yang dipopulerkan oleh band Sheila On 7 yang masuk dalam album Kisah Klasik untuk Masa Depan yang rilis tahun 2000.

Intro: Am

Am

hey sephia

Em

malam ini ku takkan datang

Dm

mencoba berpaling sayang

E

dari cintamu

Am

hey sephia

Em

malam ini ku takkan pulang

Dm

tak usah kau mencari aku

Am

demi cintamu

Bb

hadapilah ini

G

kisah kita takkan abadi

Reff 1:

C

selamat tidur kekasih gelapku (oh….sephia)

Am

semoga cepat kau lupakan aku (oh….sephia)

F

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

G E

untuk melupakanmu

Am

selamat tinggal kasih tak terungkap (oh….sephia)

C

semoga kau lupakan aku cepat (oh….sephia)

F

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

G C

untuk meningggalkanmu

Am

hey sephia

Em

jangan pernah panggil namaku

Dm Am

bila kita bertemu lagi di lain hari

Bb

hadapilah ini

G

kisah kita takkan abadi

Reff 2:

C

selamat tidur kekasih gelapku (sephia)

Am

semoga cepat kau lupakan aku (sephia)

F

kekasih sejatimu takkan pernah

G C G

sanggup untuk melupakanmu