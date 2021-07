Chord dan Lirik Lagu Cinta Kan Membawamu Kembali dari Dewa 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord gitar lagu Cinta Kan Membawamu Kembali, serta lirik dari lagu Cinta Kan Membawamu Kembali dari Dewa 19.

Intro F Am F Am Dm Am

F G Am

Tiba saat mengerti,

G C F

jerit suara hati

G Am

Letih meski mencoba

G F G

Melabuhkan rasa yang ada

Verse 2:

F G Am

Mohon tinggal sejenak

G C F

lupakanlah waktu

G Am

Temani air mataku