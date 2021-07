Chord Gitar dan Lirik Lagu Oemar Bakri dari Iwan Fals

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord gitar lagu Oemar Bakri yang dipopulerkan oleh penyanyi Iwan Fals.

Simak juga, lirik lagu Oemar Bakri dari Iwan Fals.

[Intro] C F C C G

C F C C G C..

C

Tas hitam dari kulit buaya

G C

Selamat pagi

D G

berkata bapak Oemar Bakri

F

Ini hari..i..

C G C

aku rasa kopi nikmat sekali

C

Tas hitam dari kulit buaya

G C

Mari kita pergi

D G

memberi pelajaran ilmu

F C

pasti itu.. murid bengalmu

D G

mungkin sudah menunggu

[Intro] G-F-Em-Dm

C

Laju sepeda kumbang di jalan berlubang

G C

Selalu begitu dari dulu waktu jaman jepang

C

Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang

G C

Banyak polisi bawa senjata berwajah garang

C

Bapak Oemar kaget apa gerangan

G C

berkelahi pak jawab murid seperti jagoan

C

Bapak Oemar Bakri takut bukan kepalang

G

itu sepeda butut di kebut lalu cabut

C

kalang kabut cepat pulang

C G C

Buset, standing dan terbang

[Chorus]

C

Oemar Bakri, Oemar Bakri

G C

pegawai negeri

C

Oemar Bakri, Oemar Bakri

D G

empat puluh tahun mengabdi

F C

Jadi guru jujur berbakti

G C

memang makan hati

C

Oemar Bakri, Oemar Bakri

G C

banyak ciptakan mentri

C

Oemar Bakri..

D G

profesor, dokter, insinyur pun jadi

F C F C

Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri

G C

seperti di kebiri, yii hihi..

[Interlude] C C G C

C D G G-F-Em-Dm