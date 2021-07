Solois Cantik Bandar Lampung Stefhanie Adelia Rilis Single Debut Sampai Di Sini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Stefhanie Adelia, solois cantik asal Bandar Lampung, baru saja merilis single debut bertajuk Sampai Di Sini.

Sebelumnya Stefh dikenal sebagai penyanyi yang kerap meng-cover beberapa lagu dengan jutaan viewers di platform YouTube.

Lagu Sampai Di Sini berkisah tentang kandasnya sebuah hubungan.

“Tapi untuk saya, lagu ini bisa jadi penggambaran yang tepat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang terjebak dalam suatu hubungan yang sebenarnya. Sudah gak worth it (sepadan) lagi untuk dijalani," kata Stefh, sapaan akrabnya, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Penyanyi Dangdut Zaskia Gotik Berduka

"Kalian harus sadar bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik selama ini. And you guys deserve better. So then, let it go and it should be done (Dan kalian pantas mendapat yang lebih baik. Jadi biarkan saja dan memang itu yang harus dilakukan)," imbuhnya.

Lagu yang didaulat menjadi debut single di bawah bendera Sintesapro ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Ade Ir.

"Proses produksinya sendiri menghabiskan waktu dua bulan dan dikerjakan di dua studio musik yang berbeda," kata Ade.

Proses take instrumen dikerjakan di QQ Record.

Sedangkan take vokal, mixing, dan mastering di STV Record.

Baca juga: Penyanyi Afgan Syahreza Positif Covid-19, Ungkap Kondisi Terkini

Video klip Sampai di Sini ditayangkan perdana di kanal YouTube SintesaPro bersamaan dengan perilisan lagu ini di beberapa platform digital, Jumat (23/7/2021) pukul 17.00 WIB.

"Dengan notasi dan aransemen musik yang simpel dan easy listening, juga ditambah warna vokal Stefh yang manis, single ini diharapkan mampu menjadi lagu yang bisa menemani dan meredakan lara dari sakitnya sebuah hubungan yang sudah tidak berjalan dengan baik," imbuh Ade.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )