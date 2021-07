Biodata Pemain So I Married an Anti-fan, Pemeran Utama So I Married an Anti-fan

Ilustrasi. Berikut profil dan biodata pemeran utama So I Married Anti-fan dan biodata pemain So I Married an Anti-fan lainnya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea So I Married an Anti-fan telah tamat dengan kesan yang melekat untuk KDrama Lovers.

Hal itu berkat pemain So I Married an Anti-fan yang merupakan aktor lama di industri Korea.

Berikut profil dan biodata pemeran utama So I Married an Anti-fan dan biodata pemain So I Married an Anti-fan lainnya.

1. Choi Tae Joon

Choi Tae Joon adalah aktor Korea Selatan yang memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik untuk perannya dalam drama televisi 2014 Mother's Garden.

Di Drama Korea So I Married an Anti-fan ia berperan sebagai Ho Joon.

Choi Tae Joon memulai karirnya sebagai aktor cilik dalam drama televisi 2001 Piano.

Peran terkenal lainnya termasuk drama Padam Padam (2011), The Great Seer (2012), Adolescence Medley (2013), The Girl Who Sees Smells (2015), All About My Mom (2015-2016), The Flower in Prison (2016), Suspicious Partner (2017) dan 109 Strange Things (2018).

Choi Tae Joon juga menjadi pembawa acara variety show Hello Counselor dan bergabung dengan pemeran We Got Married dengan Yoon Bomi dari A Pink pada tahun 2016.

Pada 6 Maret 2018, dipastikan bahwa Park Shin Hye dan Choi Tae Joon berpacaran sejak akhir tahun 2017.