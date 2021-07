Kondisi Terkini Suami Tasya Kamila, Randi Bachtiar Sembuh Dari Kanker

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia artis cilik Tasya Kamila, hal itu karena suami Tasya Kamila Randi Bachtiar sembuh dari kanker.

Dalam unggahan instagram mengatakan kondisi terkini suami Tasya Kamila yang telah terbebas dari kanker kalenjar getah bening.

Hal itu terlihat dalam akun instagram Randi Bachtiar Jumat (23/7/2021).

Setelah menjalani pengobatan intens, Randi Bachtiar merasa terharu dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya.

''Alhamdulillah, I’m extremely grateful to annouce that I am FREE FROM CANCER. Laa hawla wa laa quwwata illa bilah. Sungguh Allah SWT Maha Penyembuh,'' tulis Randi Bachtiar.

Tak terkecuali untuk Tasya Kamila yang telah memberikan kekuatan kepadanya saat sakit.

''Terimakasih buat @tasyakamila yang selalu ada disampingku, menjaga semangatku, pelajarin semua hal soal cancer dan treatmentnya, perhatiin dan penuhin segala kebutuhan terutama nutrisi buat aku,'' lanjutnya.

Randi juga menyebut ucapan terima kasih untuk orang tua dan mertuanya yang juga ada saat ia sakit.

Tak sampai disitu. Randi Bachtiar juga mengucapkan terimakasih kepada dokter yang mengobatinya sampai sembuh.

Sebelumnya, Kabar mengejutkan kini datang dari pasangan Tasya Kamila dengan Randi Bachtiar.