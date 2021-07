Chord Jauh Mimpiku Peterpan, Lirik Jauh Mimpiku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Jauh Mimpiku yang dipopulerkan Peterpan dan lirik lagu Jauh Mimpiku.

Intro: G Am Em C

G Am D

Pernah kusimpan jauh rasa ini

G C D

Berdua jalani cerita

G C D

Kau ciptakan mimpiku

G C D

Jujurku hanya sesalkan diriku

Int:G Am Em C

G C D

Kau tinggalkan mimpiku

G C D

Namunku hanya sesalkan diriku

Em C G D Em C G D

Ku harus lepaskanmu melupakan senyummu

G Am Em C

Semua tentangmu tentangku hanya harap

G Am Em C G

Jauh ku jauh mimpiku dengan inginku

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Jauh Mimpiku yang dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Jauh Mimpiku.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan berjudul Jauh Mimpiku MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Peterpan

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.