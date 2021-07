TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Mungkin kamu pernah menonton film I Leave My Heart in Libanon, yang bercerita tentang kisah pasukan Garuda yang dikirim dalam misi menjaga perdamaian di Libanon.

Film yang mengharu biru, tentang kisah cinta satu anggota pasukan Garuda yang dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Libanon.

Dalam film ini, lagu Kenanglah Aku yang dinyanyikan band Naff menjadi salah satu soundtrack (OST).

Lirik lagu Kenanglah Aku dari band Naff ini akan sangat mengaru biru.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kenanglah Aku dari band Naff yang menjadi OST film I Leave My Heart in Libanon.

[Intro] C G Am Dm C G

C G Am

Karamnya cinta ini

Dm F G

Tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G Am

Hampa hati terasa

Dm F G

Kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

Salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

Ku masih mengharap kau tuk kembali

Reff

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu