Chord Gitar dan Lirik Lagu Sekoyong-koyong Koder dari Didi Kempot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Didi Kempot merupakan penyanyi campursari yang sangat terkenal. Lagu-lagunya, banyak digemari dan dinyanyikan.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sekonyong-konyong Koder dari Didi Kempot yang banyak digemari pecinta musik campursari.

Intro : C F G C….

C

Cintaku sekonyong-konyong koder

F C

Karo kowe cah ayu sing bakul lemper

F

Lempermu pancen super resik tur anti laler

G C F G C

Yen ra pethuk sedino neng sirah nggliyer

C

Cintaku sekonyong konyong koder

F C

Paribasan durung demok wani panjer

F

Modal bensin seliter montorku tak setater

G C F G C

Tak ampiri arep tak ajak muter-muter

C

Tiwas aku dandan mlipit

C

Rambutku lengane pomit

C

Malah kowe lungo plencing

C (Em)

Ora pamit mit..mit.mit..miiit

Reff

C

Biiir….temulawak

F

Nggon ku mikir neng awak nganti rusak

F

Rusaaaak..njobo njero (njobo njero)

G C

Sing tak pikir jebule koyo ngono

G

Kembang jambu grogot dipangan uler (ler)

C

Cintaku sekonyong-konyong koder

G

Uler keket mlakune klogat-kloget (ayo get)

C

Halah jabang bayi jebul aku keno pelet….

Musik : G….C….G….C