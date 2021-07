Alasan Krystal Tertarik dengan Perannya di Drama Korea Police University

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Police University yang akan tayang di KBS membagikan gambar wawancara dengan Krystal.

Krystal mengungkap alasannya menerima karakter di Drama Korea Police University.

Dilansir dari Soompi, Police University diatur di sebuah perguruan tinggi polisi elit di mana seorang detektif yang bersemangat ( Cha Tae Hyun ) dan mantan peretas yang pintar ( Jinyoung ) bertemu sebagai profesor dan mahasiswa dan memulai penyelidikan yang tidak terduga bersama.

Di Drama Korea Police University ini Krystal akan berperan sebagai Oh Kang Hee.

Oh Kang Hee adalah mahasiswa baru di perguruan tinggi kepolisian yang memiliki rasa keadilan yang kuat.

Dia adalah karakter lugas yang berusaha keras untuk mencapai tujuannya menjadi kuat bahkan tanpa meluangkan waktu untuk merenungkan rasa sakit batinnya.

Setelah dia mendaftar di perguruan tinggi kepolisian, dia mengalami pertumbuhan pribadi melalui pertemuan, persaingan, dan berteman dengan Kang Sun Ho (Jinyoung) dan siswa lainnya.

Krystal mengtakan sangan bersemangat untuk perannya kali ini.

Baca juga: Biodata Han So Hee, Pemeran Yu Na Bi di Drama Korea Nevertheless

Baca juga: Biodata Pemain Who Are You School Daftar Lengkap Pemeran Drama Korea Who Are You School

“Saya pikir setting universitas kepolisian, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan karakter mahasiswa baru di sana, menyegarkan."

"Rasanya menyenangkan untuk kembali ke diri saya yang berusia 20 tahun. [Oh Kang Hee] adalah seseorang yang pandai dalam segala hal yang dia lakukan. Dia percaya diri dan lugas."