Syuting Drama Korea Yeonmo Dihentikan Sementara, Rowoon SF9 Tidak Tes Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Proses syuting Drama Korea Yeonmo dihentikan sementara, setelah seorang pemerannya terpapar Covid-19.

Dilansir dari Soompi, manhwa (komik Korea), Yeonmo adalah tentang sepasang saudara kembar kerajaan, satu laki-laki dan satu perempuan.

Kakak perempuan itu awalnya ditinggalkan karena terlahir sebagai perempuan.

Tetapi, dia kemudian menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan saudara laki-lakinya sebagai putra mahkota.

Bintang-bintang drama Park Eun Bin, Rowoon SF9, Victon ini Byungchan, DIA ini Jung Chaeyeon, Bae Yoon Kyung, Nam Yoon Su, dan Bae Soo Bin.

Sebuah sumber dari Drama Korea Yeonmo menyatakan kepada iMBC mengenai kondisi pemerannya yang terpapar Covid-19.

“Salah satu figuran dalam drama didiagnosis dengan Covid-19 pada 26 Juli."

"Setelah mengetahui hal ini, semua anggota kru produksi, aktor, dan anggota staf agensi mereka diuji untuk Covid-19."

"Syuting telah dihentikan sementara dan kami akan mengikuti instruksi dari otoritas pengendalian penyakit.”

Namun, Rowoon SF9 dan Byungchan VICTON tidak bersinggungan dengan kasus yang dikonfirmasi dan tidak perlu dites atau dikarantina sendiri.