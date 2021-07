UMKM Lampung, Raja Luwak Tawarkan Aneka Jenis Kopi Khas Lampung Barat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Raja Luwak merupakan satu di antara produsen kopi yang ada di Lampung Barat.

Pemilik Raja Luwak Gunawan (52) mengatakan, Raja Luwak menawarkan tiga varian kopi.

"Kopi Luwak Premium harganya Rp 500.000 per kilogram, Kopi Luwak Pinang seharga Rp 500.000 per kilogram, dan Kopi Petik Merah harganya Rp 100.000 per kilogram," papar Gunawan, Jumat (30/7/2021).

Ia menjelaskan, alasannya menjual kopi luwak lantaran kopi luwak langka dan unik.

"Kopi yang dihasilkan dengan baik dan difermentasi oleh hewan luwak," ungkap dia.

"Keunggulan kopi luwak, yakni kafein rendah dan tidak mual di lambung," imbuhnya.

Bagi yang berminat membeli, dapat mengunjungi Raja Luwak yang beralamat di Gang Pekonan, Kelurahan Way mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat yang buka setiap hari 24 jam.

Selain itu, juga dapat memesan dengan menghubungi nomor 082183204203 atau 082181313041. ( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )