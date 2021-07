Amanda Manopo Emosi Penyebab Meninggalnya Ibunda Diungkit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Amanda Manopo kesal penyebab meninggalnya sang ibunda diungkit.

Hal itu disampaikan Amanda Manopo di akun Instagramnya.

Henny Manopo meninggal pada Minggu, 24 Juli 2021 setelah dikabarkan terkena covid-19, dimakamkan satu hari setelahnya dengan protokol covid.

Amanda Manopo kelihatan kesal dengan ulah oknum yang menurutnya membahas penyebab kematian sang ibunda.

Padahal keluarga Amanda Manopo pun bungkam terkait masalah ini.

Amanda Manopo pun mengingatkan kepada orang yang bukan termasuk keluarganya agar tidak sok tahu mengenai masalah ini.

"It's probably the hardest thing i had to go through in my life, this sucks.

Buat yang tau atau pun tidak tau kondisi alm. Mami ku tolong jangan dibesar"kan.

Tolong hargai keluarga kecil saya yang saya punya,

Yang dimana kita pun bungkam mengenai masalah ini.