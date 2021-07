Chord Lemah Teles Dinyanyikan Happy Asmara, Lirik Lagu Lemah Teles

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Lemah Teles dinyanyikan Happy Asmara dan lirik lagu Lemah Teles.

Intro C G/B Am A

Dm A Fm G

C G/B Am

jujur.. ati iki loro

F G C

durung iso.. nompo kenyataan

E A

tanduran sing wes tak sirami

Dm

maleh dadi awu ireng

G

di obong karo kahanan

C G/B Am

mbiyen janji bareng bareng

F G C

ngrasakke susah lan seneng

E Am

saiki kowe medotke angen angen

F G

tak kuatke ati yen kudu kelangan

Chorus

C G

kowe mbelok ngiwo nengen

Am Em

tanpo nguwaske mburi

F Em

tak tabrak kowe loro

Dm G

iki salahe sopo

C G

yen kowe wes ra tresno

Am Em

ngomong ojo t'rus lungo

F Em

awas nemoni apes

Dm

lemah teles

G C

Gusti sing.. bakal mbales

Baca juga: Chord Gitar Lagu Pesan Terakhir Dinyanyikan Lyodra, Lirik Lagu Pesan Terakhir

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Lemah Teles yang dinyanyikan Happy Asmara, serta lirik lagu Lemah Teles.

Streaming dan unduh atau download lagu Happy Asmara berjudul Lemah Teles MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Happy Asmara

Dilansir dari Suryamalang.tribunnews, Sosok Happy Asmara juga dikenal sebagai pedangdut top yang tak gengsi meski harus ngarit mencari rumput untuk ternak miliknya.

Sudah sukses berkarir sebagai penyanyi dangdut, ternyata Happy Asmara tergolong ABG yang masih berusia 21 tahun.

Pedangdut yang memiliki nama lengkap Heppy Rismanda Hendranata merupakan penyanyi yang lahir di Kota Kediri, Jawa Timur.

Happy Rismanda Hendranata yang lebih akrab disapa dengan nama Happy Asmara merupakan pedangdut muda yang kini masih berusia 21 tahun yang lahir pada 10 Juli 1999.

Bakat menjadi artis Happy Asmara ternyata sudah ada sejak dirinya masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).