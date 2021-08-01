Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ketaman Asmoro dari Penyanyi Didi Kempot

Berikut chord gitar dan lirik lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan oleh Didi Kempot.

Penulis: Dedi Sutomo | Editor: Dedi Sutomo
zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Ketaman Asmoro dari Penyanyi Didi Kempot
YouTube
Ilustrasi. Chord Gitar dan lirik lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan Didi penyanyi Kempot. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID  - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan oleh Didi Kempot.

Intro:

Am  Dm B E

Am  Dm F E Am

E F G Am

Am E F E F Am

        E            Am

Saben wayah lingsir wengi

A         Dm    E        Am

..mripat iki..ora biso turu..

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
chord gitar
lirik lagu
Lirik Lagu Ketaman Asmoro
Didi Kempot
Tribunlampung.co.id
Dedi Sutomo
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait :#Chord Gitar
Ikuti kami di
Video Pilihan
Video Penampakan Sosok Mirip Wanita Berbaju Putih Gegerkan Batubara, Warga Sebut Itu Kuntilanak
Video Penampakan Sosok Mirip Wanita Berbaju Putih Gegerkan Batubara, Warga Sebut Itu Kuntilanak

tribun belanja

Produk Terbaru

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Rp. 30.000
Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 3

Rp. 18.300
Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 5

Rp. 30.000
Dettol Hand Sanitizer Ori 50 ml Screw Cap Bottle

Dettol Hand Sanitizer Ori 50 ml Screw Cap Bottle

Rp. 11.456
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan