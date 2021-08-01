Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Ketaman Asmoro dari Penyanyi Didi Kempot
Berikut chord gitar dan lirik lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan oleh Didi Kempot.
Penulis: Dedi Sutomo | Editor: Dedi Sutomo
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Ilustrasi. Chord Gitar dan lirik lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan Didi penyanyi Kempot.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan oleh Didi Kempot.
Intro:
Am Dm B E
Am Dm F E Am
E F G Am
Am E F E F Am
E Am
Saben wayah lingsir wengi
A Dm E Am
..mripat iki..ora biso turu..
Sumber: Tribun Lampung
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