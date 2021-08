Petani Sawit dan Karet di Mesuji Lampung Bisa Tersenyum, Harga Kedua Komoditas Naik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI – Para petani sawit dan karet di Kabupaten Mesuji kini bisa sedikit tersenyum gembira. Pasalnya, harga kedua komuditi tersebut mengalami kenaikan.

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Mesuji Arif Arianto mengatakan, untuk harga sawait di PT Tunas Baru lampung kini mencapai Rp 2.250 perkilogram.

Sementara di PT Garuda Bumi Perkasa Rp 2.320 perkilogram.

Tidak hanya sawit. Menurutnya, harga komuditi karet pun mengalami kenaikan. Harga karet di PT Tunas Baru Lampung mencapai Rp 12.100 perkilogram. Sebelumnya hanya Rp 11.900 perkilogram.

Arif mengatakan, beberapa komuditi mengalami penurunan harga. Seperti harga gabah yang turun Rp 3.900 perkilogram. Sementara untuk singkong relatif stabil.

Harga singkong di PT Lambang Jaya mencapai Rp 1.450 per kg. Sedangkan di PT Sari Agro Manunggal Rp 1.315 per kg, dan PT Budi Starch serta Sweetener Rp 1.080 per kg.

"Empat macam komoditas tersebut adalah komoditi utama Kabupaten Mesuji. Harga tersebut kita dapat seminggu sekali, pembaharuan dilakukan disetiap minggunya di hari Senin," ujar Arif, Rabu (4/8/20210).

Ia mengatakan, untuk gabah kering sebelumnya masih pada kisaran Rp. 4.100 perkilogram. Untuk pekan ini harga gabah di PT Buyung Poetra Sembada mencapai Rp 3900 perkilogram.

“Untuk gabah mengalami penurunan. Kita masih memantau, apakah trend ini akan terus berlanjut,” tegas Arif. ( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )