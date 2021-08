Lapas Way Kanan Gelar Lomba Mancing

Lapas Kelas IIB Way Kanan gelar kegiatan lomba mancing, Selasa 17 Agustus 2021.

dok Lapas Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Lapas Kelas IIB Way Kanan kini memiliki Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Unit Budidaya Ikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Syarpani membuka kegiatan lomba mancing, Selasa 17 Agustus 2021.

Syarpani mengatakan, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Unit Budidaya Ikan ini merupakan program pembinaan kemandirian untuk mempersiapkan diri bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk kembali ke masyarakat, sehingga ada bekal keterampilan dengan diperuntukkan Pelatihan Budidaya Ikan.

“SAE ini diperuntukkan pelatihan bagi Napi Tujuan kita agar mereka setelah bebas nantinya bisa bekerja produktif dengan bekal keterampilan namun untuk awal kami fungsikan melakukan perlombaan memancing dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan RI Ke-76 di Lapas Way Kanan,” jelasnya.

Selain Perlombaan Mancing Antar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam memeriahkan peresmian SAE Unit Budidaya Ikan sekaligus memperingati HUT ke- 76 Republik Indonesia, Lapas Way Kanan melaksanakan berbagai perlombaan yaitu Futsal, Voly, Tennis Meja, Catur, Domino,Karaoke, dan Panjat Pinang.

“Semarak Kemerdekaan, kami adakan perlombaan lainnya yaitu Futsal, Voly, Tennis Meja, Catur, Domino, karaoke, dan Panjat Pinang,” ujarnya.

Selain memiliki sarana Asimiliasi dan Edukasi (SAE) Unit Budidaya Ikan ini, Lapas Kelas IIB Way Kanan juga sudah memiliki SAE Unit Budidaya Itik Petelur dan SAE Unit Budidaya Perkebunan (Jagung, Kacang Tanah Serta Terong).