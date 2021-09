Kapolres Way Kanan Lampung Ajak Anggota Mampu Berprestasi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan beberapa arahan kepada anggota Polres Way Kanan saat melaksanakan kegiatan apel pagi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan beberapa arahan kepada anggota Polres Way Kanan saat melaksanakan kegiatan apel pagi di Lapangan Mako Polres Way Kanan, Senin (13/9/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan motivasi kepada para anggota agar meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Polri melalui jalur pendidikan yang akan diikuti menjadikan perubahan pangkat yang ada.

Dari golongan Brigadir (Bintara) menjadi Perwira Pertama Polri.

Baik dari jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP), SIP Sus dan Perwira Alih Golongan (PAG).

“Saya sangat mendukung pengembangan karir anggota. Maka dari itu saya memperjuangkan betul apabila ada anggota yang akan sekolah. Karena itu, masih ada waktu silahkan persiapkan dengan baik apa saja yang diperlukan untuk dapat mengikuti pendidikan yang ada,” katanya.

Lebih lanjut, tingkat pelaksanaan vaksinasi di wilayah provinsi Lampung ini masih cukup rendah, oleh karena itu TNI Polri dan pemerintah terus melaksanakan kegiatan vaksinasi.

Kapolres meminta agar seluruh anggota mengajak keluarga untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 guna mendukung upaya progam pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity .

Terkait kinerja, dikatakan AKBP Binsar didalam Ketataan Lembaga Keuangan Negara bahwa kinerja akan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran sehingga diharapkan agar seluruh anggota dapat menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Dalam arahannya, Kapolres sangat berharap agar seluruh anggota mampu berprestasi dan lebih memacu diri untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat menimbulkan simpati dan kecintaan masyarakat kepada institusi Polri.

Tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes 5M dan 3 T guna memutus mata rantai pencegahan Covid - 19 di wilayah Kabupaten Way Kanan.

"Arahan terakhir, Kapolres mengucapkan terimakasih kepada Satnarkoba dan Satreskrim atas pelaksanaan tugasnya dalam pengungkapan kasus tindak pidana pada minggu kemarin, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan,” imbuh Kapolres.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )