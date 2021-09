Liga 1 2021, Paulo Henrique dari Persiraja Jadi Top Skor Sementara

TRIBUNLAMPUNG - Liga 1 2021, Paulo Henrique, Pemain Persiraja Banda Aceh menduduki posisi top skor sementara dengan torehan tiga gol.

Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1 2021-2021 telah memasuki pekan kedua dimulai pada hari Jumat (10/9/2021) lalu.

Di hari tersebut, terdapat dua pertandingan yakni, Persela Lamongan vs Persipura Jayapura serta Persik Kediri vs Borneo FC.

Namun, ada yang mengejutkan dari kedua laga tersebut, dimana dua tim unggulan harus menelan kekalahan.

Persipura Jayapura harus takluk dari Persela Lampongan dengan skor 0-1.

Sementara itu, Borneo FC yang menempati puncak klasemen sementara Liga 1 2021 di pekan pertama kalah atas Persik lewat skor 0-1.

Pada Sabtu (11/9/2021) keseokan harinya, terdapat empat pertandingan yang tergelar

Sejumlah laga tersebut yaitu, Persiraja Banda Aceh vs PSS Sleman, Barito Putera vs Bali United, Persebaya Surabaya vs Tira Persikabo, dan Persita Tangerang vs Persib Bandung.

Kali ini, hasil yang didapatkan dari sejumlah pertandingan tersebut ternyata sesuai prediksi.

Klub-klub unggulan seperti Bali United, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung mampu membungkam lawan-lawannya.