Chord Kunci Gitar Pandangan Pertama Ahmad Rafiq

Intro : Em…

Am Em

Pandangan pertama

awal aku berjumpa

Am Em

Pandangan pertama

Am Em

awal aku berjumpa

D

Seolah-olah hanya..

Am B

impian yang berlalu..

Am Em

Sungguh tak kusangka

Am Em

dan rasa tak percaya..

D

Gadis secantik dia..

Am B

datang menghampiriku..

Am Em

Hampir-hampir aku

Am Em

tak sadar dibuatnya..

.

Music : Em….D… (2x) C..B..

B….C-B-Em

[Reff:]

Em D Em

Sungguh karena dia ...

D Em

aku di depan anda..

D G

...Memberanikan diri..

D C D Em

...bergaya dan bernyanyi...

Em D Em

Memang kecantikannya...

D Em

Dan kelembutan hatinya..

D G

...Membuat aku berani...

D C D Em

...menghadapi dunia

.

#kembali ke atas

.

Am Em

Pandangan pertama

Am Em

awal aku berjumpa

Am Em

Rasanya tak ingin

Am Em

lagi untuk berpisah

D

Entah karena mengapa

Am B

Aku sendiri tak tahu..

Am Em

Jangan-jangan hati

Am Em

telah bersarang cinta

(*)

Itulah kunci gitar atau chord Pandangan Pertama dan lirik lagu Pandangan Pertama oleh Ahmad Rafiq.

