Chord Gitar Lagu Mr Mendem dari Cak Diqin

Berikut chord gitar lagu Mr Mendem dan lirik lagu Mr Mendem yang dipopulerkan Cak Diqin.

Intro : C G C F C B C

Verse

G C

Aku wis kondo ciu marakke ciloko

F C

aku wis matur mensen ning omong ngelantur

C

wis tak kandani yen vodka marakke lali

F C B G C

bacut ngunjuk bir kakean dadine kentir

G C

ora tak gagas penting biso tuku beras

F C

ora tak anggep penting anak bojo warek

C

ojo muna muni nuturi koyo kiai

F C

di tokke wae yen klenger wis ndlosor dewe

interlude : F G C C C- B

Reff:

Am Em

ra kena tak kandani

F G C C. C- B

yen ngono.. aku ra sudi..

Am Em

lilakna aku bali

G C C. C- B

wong tuaku kuat ngingoni

Am Em

ojo cekak atimu

F G C C. C- B

wis tak cukupke lelakone

Am Em

pancene bener kandamu

G C B G C

mergo mendem ngrusak awakku

G C

yen wis mari konco-konco dipamiti

F C

sukur bage mendem do ditinggalake

C

selamat tinggal kancaku lereno ndugal

F ( G) C

dengakno kuat mendemku wis ora kumat

Musik : C- B- Am Em

F G C

C- B- Am Em

G G7 C B G C

Itulah, kunci gitar atau chord Mr Mendem yang dinyanyikan Cak Diqin, serta lirik lagu Mr Mendem.

Streaming dan unduh atau download lagu Cak Diqin berjudul Mr Mendem MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Cak Diqin

Penyanyi campur sari Muhammad Shodiqin atau Cak Diqin pernah menyandang status Pegawai Negei Sipil (PNS) sebelum berprofesi sebagai seniman.

Cak Diqin pernah menjabat sebagai Penilik Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura di tahun 1986.

Saat itu ia ditugaskan di Kecamatan Sentani.

Cak Diqin lantas mendapat tugas belajar oleh negara pada tahun 1993.

